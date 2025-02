FOTOD | Kaunis paar! Kadri Tali säras korvpallistaarist kallimaga lavastuse „Pulcinella & Hispaania tund“ esietendusel

Tali avaldas mullu septembris Kroonikale, et tutvus oma armastatuga New Yorgi lennujaamas - see, et Howard Frier hakkas temaga ja ta poegadega ühel hetkel eesti keeles rääkima, oli Kadrile suur ootamatus.

„Sa ju väga ei eelda, et New Yorgi lennujaamas keegi eesti keelt räägib,“ muigas Kadri. „Mina olin seal koos oma poegadega ja suhtlesin endale omase reljeefse kõnepruugiga – märkasin, et keegi kõrval muigas juba pikemat aega. Kuna ta meid seal lõpuks kõnetas eesti keeles, tuli mul end tükk aega koguda, et mõelda läbi, mida ma olin seal poegadele rääkinud – mida tema oli paratamatult pealt kuulnud.“

Ameeriklane Howard Frer kolis Eestisse kakskümmend aastat tagasi ja mängis siin enne treeneriametit tipptasemel korvpalli. Kadri, kel on pikkust 1,60 meetrit ja Howard, kel pikkust 1,91 meetrit, ilmutasid end koos mullu maikuus koos ooperi „Madame Butterfly“ esietendusel.

Kadri ütleb, et ta lubas endale pärast oma 50. sünnipäeva, et ei räägi enam suhetest – mitte sellepärast, et neid ei võiks elus enam olla, vaid põhjusel, et need ei saaks varjutada varem tehtut ehk seda, mis kultuurimaastikul tehtud või tegemisel.