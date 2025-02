Alika asus täitma neli aastat edasi lükatud lubadust: kui ka teil pole olnud märki või motivatsiooni - mina olen täna teie märk!

Alika on oma edukas elus jõudnud ühe täiskasvanuea olulise verstapostini: ta on astunud autokooli, et liikuda lähemale autojuhiloa omamisele. Lauljanna selgitab, et on seda momenti mitu aastat edasi lükanud ja sõpradelegi lubanud, nüüd siis aga lõpuks saabus julgustav märk.