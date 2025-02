KLÕPSUD | Heelia Sillamaa keset New Yorgi moemelu: ka vanemas eas võivad avaneda võimalused, millest unistadagi ei julgeks

„Avastasin end eile keset New Yorg’i moenädala melu mõttelt, kui uskumatu see ikka on, et ka vanemas eas võivad sulle avaneda võimalused, millest unistadagi ei julgeks…“ kirjutab ta Instagramis. „Ja siis tuletasin endale meelde, et olen alles 30-aastane ning võib-olla veidi liiga dramaatiline.“

Ta märkis, et kui neid pilte satub hetkel nägema keegi, kes tunneb, et ta oleks end justkui oma enda koju ära kaotanud, siis lihtsalt, et ta teaks - elul on ausõna veel kamalaga üllatusi varuks.

„Loodetavasti andis eilne inspiratsiooni ka teistele, et imekauneid ja stiilseid riideid on võimalik naturaalsetest kangastest ning jätkusuutlikult teha,“ sõnas ta. „See punane kimono on mul juba pea neli aastat iga nädal seljas olnud ja elavaks tõestuseks sellest, miks tasub võimalusel veidi kallemaid kvaliteetseid rõivaid osta ning kohalikke brände toetada.“

Anne & Stiil kajastas eile, et kutse osaleda New Yorgi moenädalal osalemiseks tuli brändi eestvedajale ja disainerile Kristiine Lään- Vantsile täpselt aasta tagasi - veebruaris. Haruu minimalism ja kvaliteetsed kangad on moenädalal omajagu tähelepanu pälvinud. „Räägiti, kui lummatud nad on meie minimalistlikust, kuid luksuslikust stiilist, mida siin lavadel sageli ei näe. See tekitab neis väga suurt elevust. Eriti põnevil olid nad meie ananassinahast komplekti üle,“ rõõmustas Kristiine.