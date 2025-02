Kenake summa? Hensugusta avas kaarte, kuidas on sisuloojana rahaline pool

Ainuüksi YouTube`is on 27aastasel Henril üle 53 000 jälgija. Sisu loomisse on kaasatud ka tema õed Grete Anete ja Heleriin. Kaasa löövad ka ema Riina ning isa Ülo.

Henri tunnistas, et talle tuli esiti üllatusena, et tema pereelu kõrvalseisjatele niivõrd korda läheb. „Mäletan, et kui esimesed 700 jälgijat sai täis, siis mõtlesin, et see on koolimaja täis inimesi.“

Praeguseks on ta sellega tegelnud üheksa aastat. Saatejuht Anu Välba tundis huvi, kuidas sellise tegevusega raha teenitakse. Henri rääkis, et kui mujal maailmas on näiteks võimalik TikTokiga ka raha teenida, siis Eestis mitte. Ta ütles, et eri brändid otsivad agentuuri vahendusel sisuloojaid, kellega koostööd teha.

Ja nii pakuvadki Henri ja ta õed teenust, et aitavad reklaami luua, mis siis läheb nende kanalitesse. „Kõrvalt ka üheksa aasta jooksul mingid oskused kogunenud,“ jätkas ta. „Pakun näiteks teenust, et monteerin videoid.“

Välba uuris, kas selle eest saab piisavalt raha, et ära elada. Henri ja ta õed muigasid, oli aru saada, et vastus on jaatav. „Väga hästi,“ sõnas Grete Anete.

Kroonika on Henrilt varem uurinud sedagi, mis on tema töö pahupool. „Kriitika. Sisulooja peab oskama sellega toime tulla. Ma näen oma TikTokiga üles kasvava väikese õe pealt, et vestlused võivad olla seal väga ohtlikud,“ märkis ta. „TikTokis jõuad rahvani kõige kiiremini, saad tähelepanu ja seal on ka palju kriitikat. Noorel inimesel on minapilt alles kujunemas, seega võiks hakata tõsisemalt sotsiaalmeediaga tegelema 18aastaselt. Siis osatakse kriitikaga veidi paremini toime tulla.“

Ta rääkis ka, miks on keeruline olla tuntud. „Kõige hirmutavam on olnud see, kui inimesed tulevad koduukse taha. Ringles ka TikTok, kus oli näidatud, kus ma elan,“ märkis ta. „Proovin siiski mõelda, et häiriv on väike osa tuntusega kaasnevast. Palju on ka positiivset, mis kaalub ebamugavused üles ja on edasiviiv jõud.“