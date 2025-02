KLÕPSUD | New Yorgi moenädalal astus modellina lavale Elon Muski 76-aastane ema

Maye oli moelaval väga enesekindel, mis pole ka ime. Ta on enam kui pool sajandit modellindusega tegelenud. Ta on olnud ohtrate ajakirjade esikaanel, sealhulgas Time, Vogue ja Sports Illustrated. Lisaks on ta kirjutanud raamatuid ja hiljem edukalt esinenud nõustajana. Maye abiellus omal ajal Lõuna-Aafrika inseneri Errol Muskiga ja nad said kolm last. Seetõttu sattus Kanada naine Lõuna-Aafrikasse ja Elonil on nii Lõuna-Aafrika Vabariigi kui ka Kanada kodakondsus. 2002. aastal sai ta ka USA kodakondsuse.