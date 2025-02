VIDEO | Kes teeb, see jõuab! Tommy Cashi sai näha ka Soome Eurovisioni eelvooru finaalis

„Muidugi on Tommy Cash kindel oma Eurovisionile minekus, aga me saame sellest järgmisel nädalal teada,“ sõnas artist end tutvustades. „Soome, mul on väga hea meel siin olla. Ma ei kuluta rohkem teie aega, sest espresso macchiato ootab mind,“ sõnas ta end tutvustades, viidates oma euroloole.

Vikman sõnas pärast võitu Ilta-Sanomatele, et on juba jõudnud veidi mõelda maikuise Eurovisioni peale. Ta ütles, et tahab, et esitus oleks konkreetse fookusega. St mitte liiga palju taustadetaile. „Samas peab selles olema rock’n’roll’i,“ toonitas ta.