Kanye West astus vastuolulises sõnavõtus P. Diddy kaitseks välja: ta on palju parem isa kui mina

Nüüd läks West aga sammukese veelgi kaugemale, astudes väidetavate arvukate seksuaalkuritegude eest vahi all istuva P. Diddy kaitseks välja. Ühes säutsus mainis West isegi, et Diddy on parem isa kui tema. Diddyl on seitse last ja ta asub praegu New Yorgi eeluurimisvanglas, kus ta kevadel algavat kohut ootab.