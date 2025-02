VIDEO ja FOTOD | Halvim sõu? Super Bowlil esinenud ja äsja viis Grammyt võitnud Kendrick Lamar sattus kriitikarahe alla

Ühtekokku 17 Grammyga pärjatud Kendrick Lamar astus Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva üles 59. Super Bowli vaheajal. USA aasta oodatuim spordisündmus on tuntud enda kirevate vaheajasõude poolest, kus igal aastal eri superstaarid esinevad.

Kuigi Lamar on tuntud oma suurepärase räppimisoskuse ja laulukirjutamise poolest, siis tundus paljudele tema fännidele ja sõu vaadanutele, et räppari etteaste oli kesine. Mõni fännidest läks platvormil X isegi nii kaugele, et tembeldas Lamari sõu Super Bowli ajaloo halvimaks.