Ongi Eesti ühe edukaima bändiga kõik? Trad.Attack! läheb tähtajatule pausile

„11 aastat tagasi alustasime Trad.Attack!-iga, et paaril korral aastas täiesti pingevabalt kokku saada (näiteks folgil), lennata lavale ja jämmida vanu häid trad-lugusid (trad on lühend sõnast traditional või traditsionaalne), mida olime teadnud juba aastaid. Kutsuks lavale muusikuid, kes on samuti festivalil, paneks pärast pidu, lendaks kõrgelt, kukuks pehmelt, võtaks vabalt ja naudiks elu...“ alustab ansambel pressiteadet.

„Tänaseks oleme käinud 39 riigis, esitanud Eesti pärimusest inspireeritud laule, loitse, sajatusi, mänge ja kamaluga keelemurdeid, millest mõned kõlavad veel tänagi. Meiega on läbi aegade liitunud taustalauljad, tantsijad, koreograafid, grimeerijad, juuksur-stilist (jep, see on kaks-ühes-amet!), agendid, day-to-day manager, sotsiaalmeediaeksperdid, helihullud, valgusvõlurid, lavamänedžerid, trummitehnikud, fotograafid, videograafid, isiklikud turvamehed, torupillitehnik ja teab veel kes. Nad kõik on meie hullude ideedega alati kaasa tulnud ja nemad esindavad kõiki tugisambaid, millel me seisame ja tundume pikemad, kui tegelikult oleme,“ jätkavad muusikud.

„Veidi hullud oleme ju kõik. Meie puhul sümboliseerib seda ilmselgelt torupilli ja pärimuslaulu ühildamine tänapäevase helikeelega. Sandra nägi kunagi ka unes, et teda tuli suurele staadionikontserdile asendama Chris Martin, kes oli hea meelega nõus meie lood ka parmupillil ära õppima. Sel teekonnal oleme korduvalt tõdenud, kui eksootiline meie Eestimaa mulla ja sambla hõngu kultuur tundub, kui lähed enda kodust veidigi kaugemale. Või valmistamise loits Jaapanis, torupill vihmametsas ja parmupill Brasiilia favela’de vahel on vaid mõned näited, mis meie teekonda on tähistanud.“