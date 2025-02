VIDEO | Taylor Swift vilistati Super Bowlil välja, Trump hõõrus vahejuhtumit popstaarile nina alla

Enne Super Bowli teatas Trump, et toetab Kansas City Chiefsi, kuid meeskonna üks tähtmängijaid Travis Kelce on viimased poolteist aastat olnud suhtes Swiftiga. Kelce sattus möödunud nädalal popstaari fännide seas põlu alla, sest teatas, et tal on „suur au“ presidendi ees mängida. Möödunud sügisel teatas Trump sotsiaalmeedias, et ta vihkab Taylor Swifi. Tema sõnavõtt oli tingitud popstaari otsusest avaldada avalikult toetust Kamala Harrisele, kes oli Trumpi konkurendiks presidendivalimistel.