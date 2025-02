„Ühe ajastu lõpp.“ Sisulooja Loora koondati MyHitsist

Loora ehk Laura Liisa Leosk avaldas veebruari algul sotsiaalmeedias, et üks märgiline peatükk on nüüd tema elus läbi saanud.

Video kommentaariumis kinnitas ta, et lahkumise põhjuseks on koondamine. Kurb Loora selle otsuse üle aga ei ole: nüüd jääbki tal rohkem aega loomingulisteks tegevusteks. Lisaks oma sisuloomele haldab Loora edasi Live Nationi sotsiaalmeediat, nii et neiu märgib, et päris töötuks teda siiski nimetada ei saa.