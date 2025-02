273Kasparina tuntud Kaspar Põtter teatas nädalavahetusel, et on vahepeal mehetegusid teinud ning oma kallimaga abiellunud. Kuigi Kaspar Instagramis otseselt abiellumist välja ei too, siis Facebookis on ta end abielumeheks ära markeerinud. Ka on näha, et tema kallim Annabel on juba artisti perekonnanime Põtteri omaks võtnud.