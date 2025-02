Andrei Zevakini ja Kelli-Karita Jefimovi suhe algas kentsaka olukorraga: Andrei lihtsalt ei julgenud minuga rääkida!

Andrei Zevakin (28) ja Kelli-Karita Jefimov (25) on olnud elukaaslased mitu aastat, kuid oma suhte avalikustasid alles möödunud aasta lõpus. Andrei sõnul tegi suhte varjamine ühelt poolt elu lihtsamaks, teisalt aga keerulisemaks. Oli, kuidas oli, igal juhul on Kelli sündmuste käiguga rahul: „Kindlasti on praegu kergem – saame vabalt käia restoranis ja toidupoes nii, et keegi salaja ei pildista.“