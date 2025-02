Sass Henno oli möödunud aastal suhtes vaevu täisealise neiuga. Kirjanik: olen elus maganud mõne 16-, mõne 17-aastasega

Henno ja neiu leppisid kokku, et on suhtes, eelmise aasta 18. augustil ning astusid esimest korda vahekorda 1. septembril. „Meie esimesed ööd koos me ei maganud. Ta tahtis, aga ma ütlesin, et mitte praegu. Ta jättis lõpuks järele, sest sai ilmselt aru, et ma ei ole huvitatud niisama seksist,“ meenutab neiu ning spekuleerib, et seetõttu Henno pakkuski, et võiks suhte luua.