Sass Henno võimalikel ohvritel palutakse politseisse pöörduda. Ennekõike puudutab see alaealistega vestlemist

10. jaanuaril Tartu Maakohtu poolt tehtud kohtuotsusest selgub, et kirjanik Sass Henno saatis aastaid tagasi 15-16-aastasele tütarlapsele korduvalt nilbeid sõnumeid. Põhjus, miks antud sõnumid jõudsid kohtukulli ette seisneb selles, et üks kõnealuse neiu sõbranna otsustas 2021. aasta maikuus Twitteris antud vestlusest säutsuda.

„Kohtu hinnangul nähtub vestlusest üheselt hageja romantilist ja seksuaalset laadi huvi Maria vastu. Hageja on avaldanud soovi veeta alaealise tütarlapsega kahekesi koos aega, on teinud temale komplimente ja saatnud musi-emotikone, samuti tuleb vestlusest välja see, et hageja on ostnud Mariale (kes oli tol ajal alaealine) alkoholi ja aidanud tal klubisse sisse saada,“ seisab otsuses, mis tänaseks päevaks pole veel jõustunud.