Suur asi! Alice Cooperi kitarrist tunnustas sotsiaalmeedias Eesti muusikut

Sotsiaalmeedias tunnustuse saamine on tänapäeva artistide jaoks oluline, kuid see, et Ryan Roxie märkis meeldivaks Ardo Kivi postituse on muusiku jaoks märgilise tähendusega.

„Võimalik, et ta jälgib mind juba Dead Furiese aegadest, aga see, et sellise mastaabiga artist vaevus like-nuppu vajutama, on suur asi. Isegi lähedasemad sõbrad-tuttavad teevad seda pigem harva. Kui üldse,“ ütles Kivi muigega.

Ryan Roxie on tuntud kui Alice Cooperi pikaajaline kitarrist ja sooloartist, kellel on suur mõju rokkmuusika maailmas. Seega võib selline väikene, kuid märgiline tunnustus tähendada Ardo Kivi jaoks uusi võimalusi ja laiemat rahvusvahelist kuulajaskonda.

Ardo Kivi sõnul on tema muusika jõudmine populaarsetesse Spotify playlistidesse olnud pigem orgaaniline protsess.

„Ma ei ole päris kindel, kuidas see juhtus, aga eeldan, et üks playlisti kuraator avastas minu loo ning sealt hakkas pall veerema. Hetkel on lugu kuskil viies või kuues playlistis, millel on kümneid tuhandeid kuulajaid, seega kurta ei saa. Mida rohkem muusika inimesteni jõuab, seda toredam ju on,“ rääkis Kivi.

Kontsertidega seotud plaanid

Ardo Kivil on seljataga 28-aastane karjäär muusikuna ning olnud peamees-lugudekirjutaja bändides Dead Furies ja Tallinn Daggers ning lisaks figureerinud kohalikes grupeeringutes nagu Patient Zero, Shelton San ja Pedigree.

Hiljuti ilmus tal uus EP „Keeper of the Faith“ ning muusikavideo loole „Blue Haze of the Gathering Dusk“.

Hetkel peab loomingut kuulama digikanalitest, sest kontserte Ardo veel anda ei plaani.

„Kontsertidega on selline lugu, et väga ma lavale hetkel ei kibele, sest ma ootan, et vajadus selle järele kasvaks. Minu enda kui ka fännide poolt. Otsa tegin tegelikult lahti septembris toimunud disainiauhindade galal, kuhu mind personaalselt esinema kutsuti. Esitasin seal akustiliselt neli lugu ning perkussioonil toetas mind Mikk Kerner. Ja tegelikult esinesin ju ka 2023. aasta suvel Raadio 2 stuudios, kus leidis aset kahelooline R2 Mini-Live. Seega jah, midagi on juba tehtud, aga kindlasti on suuremad esinemised veel alles ees,“ sõnab muusik.