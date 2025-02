KLÕPS | Kuumad suudlused! Prints Harry ja Meghan Markle jagasid kirglikku hetke

Avamistseremoonial olid kohal ka prints Harry ja tema abikaasa Meghan Markle (43). Sündmuse ajal jagasid nad teineteisega tõeliselt kirglike hetki. Tseremoonia ajal haaras Meghan ka Harry käest ja toetas oma pea printsi õlale, vahendab Page Six. Ühel hetkel, mil kaamerad nad neid filmisid, pöördus Meghan Harry poole ja suudles teda. Seejärel kõndis Harry tema kõrvalt minema, et oma kõne pidada.

Viimased kõlakad paari osas keskendusid sellele, et Harry ja Meghan on oma tööalastes suhetes lahku läinud. Üks märk sellest oli novembri teises pooles toimunud tänupühaüritus, kus Meghan ilma printsita viibis. Väidetavalt olla Sussexi hertsogil ja hertsoginnal tööalane lahusolek ja levivad kuuldused, et nende töösuhe on väga halvas seisus, kirjutas New York Post siis.