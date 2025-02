„Ma lihtsalt ei saa vait olla.“ Sass Henno poja ema ärritus skandaali põhjustanud kirjaniku õigustuse peale

Kirjanik Sass Henno ja tema väidetav suhtlus tüdrukutega on juba päevi meedias kirgi kütnud. Saaga algas laupäeval, kui blogija Mallukas avaldas Sass Hennot puudutava kohtuotsuse oma blogis. 10. jaanuaril Tartu maakohtu tehtud otsusest selgub, et kirjanik Sass Henno saatis aastaid tagasi 15–16-aastasele tütarlapsele korduvalt nilbeid sõnumeid. Kohtukulli ette jõudsid need sõnumid seetõttu, et üks kõnealuse neiu sõbranna otsustas 2021. aasta maikuus osa sellest vestlusest Twitteris avaldada. Sass Henno arvas, et talle tehti selle postitustega liiga, ning pöördus kohtusse. Kohtuotsus veel jõustunud ei ole.