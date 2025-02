Sõbrapäeva kontsert-õhtusöök Nele-Liis Vaiksoo duo Padise Kastellis

Kontsertil „Armastuse lummuses“ esitavad armastatud Eesti naisartist Nele-Liis Vaiksoo ja akordionivirtuoos Martin Trudnikov ajatut klassikat ja tänapäevaseid muusikapalasid, mis on täis õrnust, kirge ja suuri tundeid. See on muusika, mis puudutab igaüht.