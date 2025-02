FOTO | Nii suured juba! Jay-Z viis oma tütred Super Bowli nautima

Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva toimus järjekorras 59. Super Bowl. Tegemist on USA aasta oodatuima spordisündmusega, kus seekord läksid vastamisi Kansas City Chiefs ja Philadelphia Eagles. Mäng lõppes seisuga 40:22, kui Philadelphia Eagles seljatas oma kolmandat järjestikust võitu jahtinud Kansas City Chiefsi.

Sündmust väisasid mitmed staarid ning teiste seast jäi kohapeal New Orleansis viibinud fotograafidele silma lauljatar Beyoncé räpparist abikaasa Jay-Z. Räpikuningas oli suurele spordipeole võtnud kaasa oma 13-aastase tütre Blue Ivy ja 7-aastase tütre Rumi.

Tüdrukud olid selga pannud sarnased rõivad - mõlemal olid sinakad püksid ja must jakk. Jay-Z oli seevastu riietunud üleni mustadesse toonidesse.

Tegemist on juba teise korraga, mil Jay-Z on oma tütred suurele spordipeole toonud. Blue Ivy ja Rumi said Super Bowli melust osa ka eelmisel aastal, vahendab People.