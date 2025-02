SÜDAMLIK VIDEO | Valus kaotus! Ott Lepland jättis hüvasti oma lemmikuga

2013. aasta märtsikuus kolis umbes poole aasta vanune Sipsik Leplandi korterisse. Leplandi lemmiku omapäraks oli see, et tal oli vaid üks kõrv. Loomatalitajad teadsid toona rääkida, et Sipsik sündis ühe mahajäetud maja keldris koos kahe õega, kes olid samuti kodu leidnud.

„Ta on mul tore seltsiline ja ega ta üldiselt pahandust tee,“ rääkis Lepland toona. „Juba minu juurde sattudes oli tegu väga viisaka ja hästi käituva kassiga, loomatalitajad olid ta välja koolitanud. Ta on läinud julgemaks ja kogukamaks, hoiab mind ja mu ema väga. Saan iga päev aru, et tegime õigesti, et just turvakodust ta võtsime (Ott käis kassil järel koos emaga – toim). Tunnetan, et ta on väga tänulik selle eest, et hea kodu leidis, ja soovitan kõigile, kellel pole konkreetset tõueelistust, just MTÜ Kasside Turvakodust loom võtta.“