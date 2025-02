Tanja Mihhailova-Saar keerulisest ajast: jäin haigeks, sest detsember oli nii tihe ja stressirohke

Loo „Sinu sõnad“ kirjutas Mihhailova-Saar loo juba mõnda aega tagasi. Eelmise aasta lõpus hakkas mulle tunduma, et nüüd tahan selle loo välja anda, sest eelmine aasta oli mu jaoks väga kummaline, oli palju situatsioone, kus inimesed rääkisid enne kui nad mõtlesid või üldse ei mõelnud. Lugu räägibki sellest, et sõnadel on hästi palju võimu. Me kunagi teise pähe ei näe ja ei tea, palju see teist inimest mõjutab,“ tõdes Mihhailova-Saar. „Hea on aeg-ajalt endale meelde tuletada, et oleme hellemad, inimlikumad, lahkemad, positiivsemad ja kasutame sõnu õigesti.“