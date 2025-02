ÜLEVAADE | Hollywoodi tipptähe Matt Damoni ebatavaliselt traditsiooniline elu

Kuigi Matt Damon (54) oli 2003. aastaks tõusnud üheks Hollywoodi tippnäitlejaks, ei pidanud ta paljuks minna Luciana kõrvale baarileti taha ning koht sai tuntuks ja populaarseks, sest seal teenindab mõnikord „kuulus Damon“ kundesid. Argentina päritolu Luciana Barriso (48) oli tulnud New Yorki maailma vaatama ja raha teenima ning võib öelda, et tal läks küll õnneks. Luciana abiellus 2005. aastal Matt Damoniga ja koos elavad nad tänaseni. Luciana oli varakult saanud noorussuhtest tütre Alexia, kellele Matt on olnud isa eest. Matt ja Luciana said veel kolm tütart, Isabella, Gia ja Stella.

Matt on alati rõhutanud, et tahab hea isa olla: „Isaks saamine on meestele paras hirm, kuid see on mehele kõige tähtsam amet.“