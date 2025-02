Vaidlus sai punkti! Mikko Koivu jagas eestlannast eksnaisega nende Soome kinnisvara ära

Põhjanaabrite väljaanne Iltalehti kirjutab, et 31. jaanuari oksjoniinfo järgi kuulus Helenale veel pool kinnistust. Kuid 10. veebruaril kontrollitud oksjoniinfo järgi on kinnisvara ainuomanik Mikko.

Kunagine hokitäht on pikalt oma eksabikaasaga kinnistu omandiõiguse pärast võidelnud. Kinnistu juurde kuuluvad peamaja ja külalistemaja. Viimases on Helena elanud. Kinnistu laiub ühel hektaril ja tegemist on mereäärse kinnistuga.