FOTOD | Ženja Fokin tähistas 40. sünnipäeva: raam roostetab ja puus valutab

„40 hits different (tabab teistsuguselt - toim). Vanus on vaid number passis - vale,“ naerab Fokin Instagramis, jagades meeleolukaid pilte. „Mu raam roostetab ja puus valutab ehk masinavärk juba vaikselt vajab putitamist, aga hing ikka rõkkab edasi!“ hõiskab ta.

Fokin üllatas mullu suvel vägeva leopardimustrilise soenguga. Hiljem selgus, et stilisti motiveeris sellist soengut tegema taanduv juuksepiir. Sügisel käiski Fokin välismaal oma juuksepiiri kohendamas. Detsembris tõdes Fokin Õhtulehe veebisaates „Hommikusöök staariga“, et tahtis võtta no limit (piiranguteta – ingl. k.) paketi, et kirurg ei hakkaks tema karvu eraldi lugema. „See maksis 2500 eurot ja seal sees on lennud, väga hea viietärnihotell, hommikusöögid,“ avaldas ta.