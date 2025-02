Tänutäheks ukuleletund või autogrammiga plakat: Inger kogub Hooandjas toetust uue albumi väljaandmiseks

Inger kirjutab Hooandja lehel, et tema album „Armastatuna“ ilmub 22. aprillil. „Selle kogumikuga saan astuda sammu edasi oma karjääris ning anda eesti muusikasse oma siiani suurim panus. Et see kõik saaks teoks, vajan sinu toetust,“ tutvustab ta oma hookogumist lähemalt.

Muusik iseloomustab oma albumit kui teekonda armastuse eri vormidesse. „Album on vaheldusrikas ja mitmekihiline ning laulud põhinevad minu isiklikel kogemustel ja tunnetel, millega saavad paljud samastuda. Erilist tähelepanu pöörasin just heliloomingu detailidele ja kunstilise terviklikkuse saavutamisele. Lauludes on igatsust, kirge, mängulisust, siirust, fantaasiat, rõõmu, valu, ausust ja segadust – ma loodan, et albumit kuulates leiad endale just selle sõnumi, mis sind sel hetkel kõige enam puudutab,“ sõnab ta veel.

„Hooandja toetusega saan katta albumi salvestuskulud, et see jõuaks sinuni parimal võimalikul viisil. Album ilmub digitaalselt ja vinüülil,“ selgitab Inger, miks ta toetust kogub. Veebilehel saab tema albumi valmimist toetada 5–500 euroga. Näiteks kümneeurose toetuse eest saab hooandja kingituseks muusiku autogrammiga plakati. Kui toetada Ingeri albumi väljaandmist 75 euroga, saab kingituseks kolm ukulele- või kitarritundi Ingeriga kokkulepitud ajal.

Muusika kui investeering, mis tasa ei teeni

Hiljuti käis Inger külas taskuhäälingusaates „Rööprähklejad“ ja rääkis seal oma muusikast. Selgus, et Eestis pole muusikuelu lihtne. Eriti ise tegutseva artistina on see väga suur investeering, mida Ingeri sõnul alati tasa ei teenigi. „See on viie- kuni kuuekohalise summa, aga kui inimesed minu loomingut kuulavad ja naudivad, siis see on seda väärt!“ Tema eelmine album oli miinusprojekt, uue albumiga on aga mõtted ja entusiasm suuremad ning alla ta kindlasti ei anna.