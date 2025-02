5Miinust distantseerib end Sass Hennost. Kohver: viimase info valguses ei ole mõeldav, et Sassil on meie lauludes koht

Täna hommikul avastas üks Kroonika poole pöördunud 5Miinuse fänn, et „Jõulu“ muusikavideot enam bändi YouTube’i kanalil ei ole. Mõne kasutaja jaoks ilmus video siiski ekraanile, kuid märkega, et tegemist on privaatse postitusega. See kõik tekitas küsimuse, mis staatuses on 5Miinuse ja Sass Henno suhe.