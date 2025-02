Palju õnne! „Savvusanna sõsarad“ pälvis Prantsuse filmikriitikute liidu auhinna

Režissöör Anna Hints on filmi jätkuva edu üle tänulik: „Saada Pariisis Prantsusmaa kriitikute auhind parima välismaise debüütfilmi eest on uskumatu au ja tunnustus kõigile, kes on „Savvusanna sõsaratesse“ panustanud ja sellesse filmi uskunud. Prantsusmaa on filmi sünnimaa, siinne publik armastab kino kõigis selle vormides ning on seetõttu ka kogenud vaataja ja filmide mõtestaja. Jääda oma filmiga siinsetele kriitikutele silma on tunnustus kogu me tiimile ja Eesti filmile.“