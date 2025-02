VÕRDLE | Mis on juhtunud Tom Cruise’i näoga? Filmistaar näitas Super Bowli reklaamis oma uut välimust

Daily Mailiga rääkinud ilukirurgid usuvad, et Cruise’i muutuse taga on põskedesse tehtud täitesüstid. Samuti on tema välimuselt näha märke Botoxist ja laserravi - esimene aitab vähendada kortse ja teine tegeleb naha taastamisega. Kogu see komplekt peaks tagama nooruslikuma välimuse.

Ekspertide sõnul pole aga märgata, et Cruise oleks käinud mõnel invasiivsemal protseduuril. Näo pikenemise taga võib olla lõualuu loomulik lõtvumine, mis välistab võimaluse, et nooruslikkuma välimuse taga on näoringlõikus. Sel juhul ei saaks ka Cruise kuidagi näost lõtvuda.

Põhja-Carolinas Charlotte’is asuva HKB Cosmetic Surgery plastikakirurg dr Gaurav Bharti tõdes, et Tom Cruise on läbi elu üsna hästi vananenud. „Kuid kõige märgatavam asepkt tema juures on see, et tema lõualuu definitsioon on muutunud ja ta nägi nüüd Super Bowlil välja veidi puhvis ja tundus, et ta on välja venitatud,“ sõnas ilukirurg.