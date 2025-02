TV3 Grupp Eesti toob turule uue telekanali TV3 Gold

„Meil on rõõm teada anda, et TV3 Gruppi lisandub uus telekanal TV3 Gold, mis on suunatud eelkõige sihtrühmale 40+, kõnetades samas ka nooremaid ja kindlustades laiapõhjalise vaatajaskonna Eestis täiesti unikaalses turunišis,“ sõnas TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur.