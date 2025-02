EDETABEL | Eesti edukaimate kirjanike sissetulekud küündivad sadade tuhandete eurodeni

Eesti enim teenivaks kirjanikuks on nimetatud ikka Andrus Kivirähki, kelle tuntuim teos on romaan „Rehepapp ehk November“, mida peetakse tänapäeva eesti kirjanduse tüvitekstiks. Kivirähk on mitmekülgne tegija, muu hulgas ka humoorika raadiosaate „Rahva oma kaitse“ üks juhte, kuid ta ei korralda oma loometegevust kirjanikuna füüsilisest isikust ettevõtjana ega ka mitte ühegi osaühingu vahendusel. Vanameister Mihkel Mutt tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana ning selle ettevõtlusvormi eelistajail ei ole kohustust esitada majandusaasta aruandeid. Samamoodi tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana näiteks armastatud lastekirjanik, luuletaja ja prosaist Leelo Tungal. Kirjanik Olavi Ruitlane on aga asutanud osaühingu vähem kui aasta eest ja tal ei ole veel tekkinud kohustust esitada ülevaadet oma kirjutiste ja teoste eest laekuvatest sissetulekutest.