„On lootust, et saame kõneleda oma rahvast ka tuhande aasta pärast.“ Metsatöll tähistab 26. tegutsemisaastat uhke kontserdiga

1999. aasta veebruaris alguse saanud Metsatöll on tuntud oma heliloomingus rahvaluule ja pärimusmuusika kasutamisega, mis nende sõnul annab muusikale uue mõtte. „Kuniks me tunneme huvi oma esivanemate kultuuri ja päritolu üle ning mõtestame ja väärtustame pärandit, on lootust, et me saame kõneleda oma rahvast ka tuhande aasta pärast.“ rõhutab bändi vokalist ja multiinstrumentalist Lauri Õunapuu rahvapärandi olulisust.

„Tänapäevases originaalide-maailmas oleks justkui kõik muusika kindla autoriga, seega ei saa sellest rääkida kui rahvamuusikast. Rahvaluule oleks otsekui lõppenud,“ ütleb Õunapuu. „Ent me jätkame oma loomingus seda, mille pärisime juba lastena omas muusika- ja keelekeskkonnas — seega ei lõppe pärimusmuusika iial vaid taastoodab end uuesti ja uuesti ning juur jääb püsima,“ lisab ta.

Bänd nendib, et neil on au olla endiselt kontsertsaalis koos oma kõigi sõprade ja austajatega. „Meie kalendris pole veel puhkuse aega kirja pandud, taome rauda kuni see on kuum. Ja kui jahtubki, suskame mõõga taas sütele ja anname kuuma, et vähe pole,“ sõnab Õunapuu.

Praeguseks on Metsatöllul seljataga üle 700 kontserdi 24 riigis Euroopas, Aasias ja Ameerikas ning müüdud on rohkem kui 80 000 plaati. „Aastad on möödunud väga kiiresti — hoog ei ole raugenud ning hing on väge ja viha korraga täis,“ lausub bändi vokalist Markus Teeäär. „Metsatöll läheb kindlal sammul edasi ja alla me ei anna!“ lisab ta.

Paavli Kultuurivabrikus toimub Eesti Vabariigi 107. aastapäeva puhul lisaks Metsatöllule veel kaks kontserti, kus rahvamuusika kohtub tänapäevasema peavoolumuusikaga: kokku saavad nu-folk duo Puuluupi ja kliimaaktivistidest Soome indie grupp Vimma, lisaks toimub tšellorepertuaari duo Tšellopoisid erišõu koos alternatiivmuusika-staari Valge Tüdrukuga.