15 kilo kaotanud Olav Osolin: sõin seda, mis mu aiapeenral kasvab

Peaaegu 50 kilo kaotanud Valtri tõdes saates, et kõige olulisem tegur kaalu langetamisel on motivatsioon ja suur tahe. „Kaalulangus saab alguse vajadusest – kas terviseprobleemid või välimus,“ selgitas Valtri ja lisas, et mingil hetkel võib inimene jõuda punkti, kus enam vanaviisi jätkata ei taha.

Valtri tõi eraldi välja ka selle, et toidupoed on täis saiakesi ja kassade ääres on alati šokolaadid. „Miks mitte beebiporgandid? Meil on poes kõik mittevajalik tehtud soodsamaks ja lihtsasti kättesaadavaks,“ arutles ta.

Valtri avaldas, et nii mõnigi inimene oli arvamusel, et ta näljutab end või kasutab preparaate. „Igaüks võib oma fantaasia piires mõelda, aga mina tean, mida ma olen teinud ja kui raske see on olnud,“ tõdes ta.

Osolin on kaotanud 15 kilo ilma, et oleks dieeti pidanud. „See juhtus poolkogemata,“ avaldas ta, kui oli suvekodus, kus tal polnud suurt külmkappi. „Sõin seda, mis mu aiapeenral kasvab - alates salatist vaarikateni välja.

Osolin hakkas rohkem kana ja kala sööma ning jättis piimatooted välja. „Elasin natuke Vahemere dieedi järgi. Mul ei olnud maal telekat ja ma ei pidanud snäkkima,“ tõdes ta ja lisas, et tema nägu on tänavu veidike „loppi läinud“. Osolin lisas, et oma kehakaalu hoiab ta stabiilsena.