„See tee on olnud äärmiselt keeruline.“ Synne Valtri lükkas ümber tema kaalulanguse kohta käivad kuulujutud

Teisipäeval eetrisse läinud saates „Impulss“ lükkas 42-aastane lauljatar antud kõlakad ümber. Saatejuhi küsimuse peale, kuidas tal on see kõik õnnestunud, andis Synne algselt väga ümmarguse vastuse. Tema arvates on asi umbes 70% ulatuses kinni toitumises ja liikumine on tore boonus kogu asja juures. Selget vastust, millised olid tema nipid ja trikid, algselt ei selgunudki.

Synne jutt läks konkreetsemaks, kui saatejuht Anna Pihl uuris selle kohta, mida teised inimesed tema kaalulanguse kohta on arvanud. „No eks arvamusi on seinast seina olnud. Kes suudab mida välja mõelda: hoian ma siis end nälgas, olen ma siis nüüd vähihaige või olen kasutanud siis mingisugust preparaati. Igaühe fantaasia raames,“ sõnas ta.

Kuulujutud pole temas mingit tunnet tekitanud, sest ta ise teab, mida ta kaalulanguse nimel on teinud. „Ma tean, et see tee on olnud äärmiselt keeruline,“ vastas Synne krüptiliselt.

„Eelkõige algab kaalulangus suurest tahtest, kuid siinkohal pean ma tõesti tõdema, et minnes kaubandusvõrku, siis selleks, et saada oma toidulaud veidi tasakaalustatumaks, pead sa rohkem raha välja käima. Oluliselt lihtsam on osta saiakesi ja kõike muud, mis on juba väljatöötatult asetatud silmade kõrgusele,“ sõnas Synne, kelle arvates võiks kassade juures olevad šokolaadid asendada näiteks beebiporganditega.