„EUROVISIONÄÄRID“ | Eurovisioni veteran Kaire Vilgats: lauluvõistlusel pole esinejana mahti teiste artistide lavasõusid näha

Eurovisioonil on Vilgats osalenud 6 korral. Seda, mitu korda Vilgats Eesti Laulu laval käinud on, ta kokku lugenud ei ole. Kõikidest Eesti Laulu kontsertidest ta siiski osa pole võtnud, aga kui juba esineb, siis on ta tavaliselt ka mitme artistiga seotud.