Money, money, money. Eesti Laulu finalistid paljastavad, kui palju lauluvõistlusel osalemine neile maksma läheb

Kuigi suurema hulga rahva ette jõuab vaid kolmeminutiline ülesastumine, siis raha neelavaid ettevõtmisi on Eesti Laulu osalejatel olnud juba mitmeid kuid. Kõigepealt tuleb ju võistluslugu valmis teha ning siis maksta ERRile osalemistasu. Kui žürii valib sind edasipääsejate sekka, tuleb toota muusikavideo, mõelda esinemisriietusele, lavasõule ja kõigele muule otsesaatega seonduvale. Rääkimata rahast, mis tuleb investeerida enda reklaamimisse.

Kindlasti on kulud suuremad neil, kes ei ela Tallinnas või isegi Eestis. Sel korral on võistlustules kolm välisartisti: rootslannad Anna Sahlene ja Felin ning Soome rokkbänd Stereo Terror. Pühapäeval „Hommik Anuga“ saates intervjuu andnud Tommy Cash tunnistas, et suurem osa tema taustajõududest lendavad kohale erinevatest riikidest.