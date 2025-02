Mässumeelne The Last Internationale soojendab Tallinnas Halestormi

Bänd, mille alustaladeks on vokalist Delila Paz ja kitarrist Edgey Pires, alustas tegevust aastal 2008. Nad on tuntud oma sotsiaalselt teadlike sõnumite (puutumata ei jää teemad nagu sõda, töölisklassi vaesus, võimu väärkasutamine jne) ning emotsionaalselt plahvatuslike live-esinemiste poolest.

TLI debüütalbumi „We Will Reign“ andis välja Epic Records aastal 2014. Plaadi produtsendiks on Grammyga auhinnatud Brendan O’Brien ning trummidel liitus Brad Wilk (Rage Against the Machine), kes bändiga seda albumit promodes ka tuuril käis. Teine album „Soul On Fire“ ilmus 2019. aasta oktoobris ning selle peaprodutsendiks on Tom Morello (Rage Against the Machine, Audioslave), trummidel seekord Joey Castillo (Queens of the Stone Age). Albumi esiksingel „Hard Times“ jõudis UK iTunesi bluusiedetabelis esikohale ning TOP20sse mitmetes teistes riikides.

2023. aasta tõi endaga kaasa The Last Internationale kolmanda täispika stuudioalbumi pealkirjaga „Running for a Dream“. Sellel plaadil kuuleb trummaritena nii Joey Castillot kui ka Eloy Casagrandet Sepulturast.

Oma karjääri jooksul on TLI jaganud lava selliste suurte bändide ja artistidega nagu Guns N’Roses, KISS, Deep Purple, Robert Plant, The Who, Kings of Leon, Slash, Lenny Kravitz, Royal Blood, Rival Sons jt.

18. juuni õhtul Helitehases toimuva kontserdi peaesinejaks on 1997. aastal USA osariigis Pennsylvanias tegutsemist alustanud Halestorm. Bänd on välja andnud viis stuudioalbumit ning töötab hetkel kuuenda kallal. Nad on võitnud Grammy auhinna singli „Love Bites (So Do I)“ eest, teinud koostööd paljude kuulsate muusikutega ning andnud tuhandeid kontserte maailma ei paigus. Nende aktiivsus kontsertide andmisel on tähelepanuväärne - aastas kuni 250 kontserti ei ole Halestormi jaoks ebatavaline. Eestisse esinema jõuab bänd aga esmakordselt.