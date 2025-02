VÕRDLE | Pete Davidson muutis drastiliselt välimust: varem tätoveeringutega kaetud olnud koomik lasi kehakaunistused eemaldada

Koomik ja populaarses Ameerika Ühendriikide telesarjas „Saturday Night Live“ kaasalöönud meelelahutaja Pete Davidson on viimastel aastatel tegelenud hoogsalt oma arvukate tätoveeringute eemaldamisega. Varem kattis tema keha ligi 200 suuremat ja väiksemat kehakaunistust, kuid nüüd pole neist Pete’i kehal märkigi, vahendab Page Six.

Oma uue muutunud välimusega osaleb Pete uues reklaamkampaanias, mille jaoks viskas riided seljast. Seal on näha, et tema varasemalt tätoveeringutega kaetud rindkere on nüüd kehakaunistustest vaba.

Pete võttis oma tätoveeringute eemaldamise ette eelmisel aastal. Ta avaldas ühes intervjuus, et tegi tätoveeringud ajal, kui oli väga noor ja sattus pidevalt avalikkuse silme alla. „Tagasi vaadates on mul hea meel, et ma viimaks üles ärkasin,“ kommenteeris ta raju noorpõlve ajal tehtud kehakaunistuste maitsetust ja nende eemaldamist.

Varem on Pete ületanud uudiskünnist oma värvika suhteminevikuga. Tema silmarõõmudeks on olnud Kate Beckinsale, Phoebe Dynevor ja ka tõsielutäht Kim Kardashian. Lauljatar Ariana Grandega arenes suhe niivõrd tõsiseks, et paar jõudis kihluda, kuid nende armastus püsima ei jäänud.