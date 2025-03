Kunstnik Marko Mäetamm muretseb poja ekstreemse kutsumuse pärast: pole nali kõrvalt vaadata!

Marko Mäetamm (59) on tuntud oma eksistentsialistlikult absurdsete ja karikatuursete ühiskonnakriitiliste teoste poolest. Ta on esindanud Eestit kaks korda Veneetsia biennaalil ja tema looming on rahvusvahelist tunnustust pälvinud. Hiljuti toimus Marko personaalnäitus Pariisis ning suvel on võimalik tema teoseid näha Võrus ja sügisel Haapsalus.