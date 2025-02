VAHVA KLÕPS | Väike kvartett koos! Rootsi prints Carl Philip ja printsess Sofia jagasid armast perepilti

Eelmise nädala reedel teatas Rootsi kuningakoda, et prints Carl Philipi ja tema abikaasa printsess Sofia perre sündis pisikene tütar.

Carl Philip ja Sofia abiellusid aastal 2015 ja neil on nüüd neli last: pojad prints Alexander (8), prints Gabriel (7) ja prints Julian (3) ning vastsündinud tütar Ines. Oma järeltulijatest jagas kuninglik paar täna vahvat pilti.

„Tuli välja, et see on perfektne väike kvartett. Suur ja soe tänu kõigi õnnitluste eest meie väikesele Inesele,“ kirjutati printsi ja printsessi Instagrami kontol armsa perefoto juurde.