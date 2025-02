Laulja Nele-Liis Vaiksoo kokkupuutest vähiga: kirjutasin juba oma peas testamenti

Selgus, et Nele-Liisil on olnud kokkupuude emakakaelavähiga. Ligi kümme aastat tagasi oli ta Tervisekassa poolt saanud kutse osaleda emakakaelavähi sõeluuringus. „Mõtlesin, et ma olen nii noor, kuidas ma sain sellise auväärt kutse sinna,“ rääkis Nele-Liis oma tollastest mõtetest.