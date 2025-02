Isata üles kasvanud räppar Arop: mina ei vea oma poega mitte kunagi alt!

„Ma hoian fookust niimoodi, et kõik keerleb poja ümber,“ rääkis räppar lõbusalt. Muusika kõrval tegeleb ta ka krüptosse investeerimise ja ettevõtlusega. „Kõik otsused, kõik asjad, mida ma ette võtan, on läbi selle filtri, et kõigepealt ma vaatan, et temal oleks kõik olemas ja hea [olla],“ tunnistas Arop, et poja heaolu ja ülalpidamine on tema jaoks esikohal. „Minu jaoks on pere olemasolu ning isafiguuri ja isarolli täitmine koos poja kasvatamisega elu kõige olulisemad asjad. Mina ei vea oma poega mitte kunagi alt!“