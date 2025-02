KLÕPS | „Sinu armastus, isetus ja tugevus teevad maailma helgemaks.“ Grete Griffin tähistas kaasa sünnipäeva

„Palju õnne sünnipäevaks minu elu armastusele!“ õhkas Grete (31) sotsiaalmeedias. „Iga päev sinuga on kingitus ja ma ei suudaks elu ilma sinuta minu kõrval ette kujutada. Sinu armastus, isetus ja tugevus teevad maailma helgemaks ning ma olen sinu eest lõputult tänulik. Ma armastan sind nii väga!“ lausus endine tippsportlane oma abikaasast rääkides. Grete elab perega Houstonis, Texases.

Telekanalist ESPN sule sappa saanud endine ameerika jalgpallur Robert Griffin (35) taaselustas eelmisel aastal oma populaarse taskuhäälingu saate „Outta Pocket“, mida ta varem salvestas omaenda kodust ja juhtis üksinda. Nüüd on taskuhäälingust kujunenud välja veebisaade ning tema kõrval on ka kaassaatejuht, kelleks on tema kolme tütre ema Grete.