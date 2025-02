Jalmar Vabarna avaldas tegeliku põhjuse, miks Trad.Attack! pausile läheb: eraelulisi agendasid on kõigil päris mitu...

Raadio Elmarile intervjuu andnud Jalmar Vabarna tunnistas, et vint keeras bänditegemisega lihtsalt üle. Kümme aastat järjest tehti kontsantselt ühte asja ning vaatamata puhkustele tundus, et koguaeg tegeleti täpselt sama asjaga.

Vabarna selgitas, et osadel esialgse uudise lugenutel tekkis üldse valearusaam asjadest. Arvati, et loominguline puhkus tähendab seda, et Trad.Attack! hakkab üheskoos puhkuse ajal uut muusikat tootma. Asjad on aga hoopis vastupidised. „Aga tegelikult on see paus, kus lastakse pegasusel lennata – kas ta lendab ära või lendab pea kohal või teda ei ole üldse. See kõik sõltub mitmetest erinevatest asjaoludest,“ sõnas Tartus elav seto.

Vabarna võrdles bänditegemist sellega, nagu ta oleks kümme aastat ühe koha peal töötanud. „Kõige selle kõrvalt lapsi kasvatada ja kogu seda teemat, kõik muud elulised asjad seal juures. See lihtsalt keerabki selle vindi üle,“ sõnas ta.

On teada, et Trad.Attacki! ajaloo jooksul on tõesti juhtunud ka bändiliikmete eraeludes nii mõndagi. Sandra Sillamaa ja Jalmar Vabarna jõudsid selle kümne aasta jooksul abielluda, kaks last saada ja ka lõpuks lahutada. Sandra on varem tunnistanud, et pärast tema ja Jalmari lahkuminekut istuti maha ja arutati, kuidas nad üldse jätkata saavad.

Vabarna tunnistas ka Elmari eetris, et eraelulisi agendasid on nii tal, Sandral kui ka trummar Tõnu Tublil mitmeid. Ta ise tahab end aina rohkem siduda Setomaaga, kuhu ta rajas mõned aastad tagasi Treski keskuse. „Tahaks nagu korraks veel kogeda ja teha väikse ringi ja siis äkki tekib see tunne uuesti, et kas teha või mitte,“ sõnas ta.