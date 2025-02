Youtuber Sidni Tomson paljastas suure saladuse: ma saatsin selle kohta Kroonikasse vihje!

Youtuber tunnistab nüüd ausalt, et vihje video olemasolu kohta saatis ta Delfisse ise. „Teate, kuidas see kõige esimene artikkel minust sündis? Ma saatsin Kroonika vihje,“ teatab Sidni naerdes. Ta ise tundis, et tema paroodiavideo oli kukkunud lahedalt välja ning leidis, et sellest peaks uudis sündima. Toona ilmus Delfi meelelahutusportaalis ka mitmeid uudisnuppe kodumaiste youtuberite tegemistest ning seetõttu ta vihje teele panigi.