Alari Kivisaar sai üllatava vahejuhtumi osaliseks: mõtlesin, mida nad seal vaatavad!

Kivisaar meenutas, kuidas leidis kodust ühe igivana kinkekaardi, millel ei olnud märgitud aegumiskuupäeva. Kivisaare sõnul on mõned poed head, et need kinkekaardid ei kaota kehtivust. „Üks selline pood on Eagle Vision. Ma tahaks neid tervitada. Eile käisin poes ja ütlesin, et leidsin kodust mingi vana kinkekaardi. See oli mul muidugi päris vana. Küsisin, et kas see töötab,“ meenutas Kivisaar muheledes.