ÜLEVAADE | Aeg oli ühisele muusikategemisele joon alla tõmmata: tuntud Eesti bändid, kes pillid kotti on pannud

Mõned nädalad tagasi teatas nii kodu- kui ka välismaal edukas Eesti bänd Trad.Attack!, et paneb oma tegevuse pausile. Koosseis, kuhu kuuluvad Jalmar Vabarna , Sandra Sillamaa ja Tõnu Tubli , on tegutsenud 11 aastat ja kogenud selle aja jooksul palju.

10. veebruaril teatas kolmik aga, et selle aasta septembrist lähevad nad Trad.Attack!-iga tähtajatule loomingulisele puhkusele. „Peame vahelduseks järgima oma individuaalseid unistusi ja eesmärke. Meie mussi võite ikka kuulata ja tutvustada sõbralegi, sest just selleks on ta loodud, ning mine sa tea, kui aeg on õige, ehk tuleme tagasi, kaasas vana hea torupill ja diskopall,“ selgitas bänd ja lubas täisenergiaga tänavused kontserdid ära teha.