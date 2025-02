FOTOD | Melania Trumpile kaelakee kinkinud Eesti kunstnik avas maalinäituse

Kunstnik Katta ll Grüner ammutab inspiratsiooni kodumaa loodusest. Lisaks maalimisele loob ta ka kadakapuust ehteid. Hiljuti saatis ta Helle Moonika Helme kaudu ühe oma ehetest ka Melania Trumpile. „Mõtlesin, et kui juba selline võimalus avaneb ja Eesti delegatsioon läheb sinna kohale, peaks ka Melaniale kingituse saatma. Mis võiks olla parem kui Eesti pihlapuudest valmistatud kaunis ehe, päris Eesti asi. Kuigi Melania kannab tavaliselt teemantkaelakeesid, siis alati võib ju midagi teistsugust pakkuda,“ ütles Grüner toona. On teada, et ehe jõudis Trumpini, ent ühtegi fotot ta siiani postitanud ei ole.

Grüneri maalinäitus on aga pühendatud kunstniku sünnilinnale Haapsalule. „Haapsalu on ääretult romantiline ja ilus linn,“ lausub ta. Näituse avamist oli vaatama tulnud ka aeroobikatreener Riina Suhotskaja, kes on soetanud koju kaks Katta II Grüneri maali. „ Mulle meeldivad Katta maalid, sest need loova helge meeleolu. Lisaks armastan muinasjutte ja muinasjutu tegelasi. Meeldivad positiivse looga maalid,“räägib Suhotskaja.