Kas on oodata pulmi? Paul Neitsov: elu toob ise need hetked ja võimalused, mis peavad tulema

Neitsov andis 2022. aastal Kroonikale pika usutluse , kus tunnistas, et ta on pidanud pikka võitlust depressiooni ja hasartmängusõltuvusega, mis ta sügavale auku kiskus. Neitsov on endisele elule selja pööranud suuresti tänu oma kallima Hannaliisa toetusele.

Paar kohtus esimest korda 2021. aasta talvel Emajõe ääres jalutades, kui näpistas -20 kraadine pakane. „Me tahtsime enne tülitseda, lõbusaid asju teha ja raskemaid aegu näha, et ikka tunneks teineteist. Meil mõlemal on minevikust kogemus olemas, et liiga kiiresti tegutsedes ei pruugi asjad hästi minna. Ühel hetkel aga tundus mulle, et ega siin väga polegi rohkem midagi otsida.“

„Kunagi alguses arvasime, et meie vahel on mingi hingesugulus, aga see on natuke klišee. Kui sa ikka võtad asja nii, et oleme kokku loodud, siis see suhtumine viib asja kreeni,“ rääkis Neitsov ja lisas, et suhtes olemine on paras peeglisse vaatamine ja töö tegemine.