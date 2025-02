On, mida oodata! Ant Nurhan kaasab oma Eesti Laulu esitusse balletitantsijad

Produktsiooni firma Wedia ja režissöör Tristan Luige idee järgi viib muusikavideo vaatajad postapokalüptilisse maailma, kus käsitletakse elu, surma ja üksinduse keerulisi teemasid. „Video keskmes on Anti-tegelane, kes liigub külmas ja lagunenud keskkonnas, tehes valikuid, mis määravad tema eksistentsi. Muusikavideo eriliseks lisaks on MUBA balletitantsijad, kelle elegants ja liikumisstiil loovad tugeva kontrasti keskkonna külmusele ja kõledusele. Tantsijate graatsilised liikumised esindavad elu ja ilu isegi kõige hävinumas maailmas, andes videole emotsionaalse ja visuaalse sügavuse.“

Eile külastas ANT MUBA, et kohtuda noorte kaasesinejatega, et sukelduda nende maailma. Ta osales balletitundides ning tegi kaasa priimabaleriini Kaie Kõrbi juhendatud õppetöös. Lisaks toimus koolis üllatusesinemine ehk pop-up kontsert, kus ANT esines MUBAlastele ja kõigil oli võimalik kuulda MUBA kohvikulaval Eesti Laulu võistluslugu „Tomorrow Never Comes“.

„See, et balletiõpe ei piirdu klassikalise lavaga, vaid loob võimalusi ka pop- ja rokkmuusika maailmas, on sõnum, mida see koostööprojekt kannab. Hea tantsija ei ole piiratud ühe stiili või lavaga – tema kunst elab igas ruumis ja iga muusika sees. Oluline on teada, et balletiõpe ei piirdu klassikalise lavaga, vaid loob võimalusi!“ ütleb Kaie Kõrb, endine priimabaleriin, kes on MUBA balletiosakonna õppejuht ja ka balleti õpetaja.